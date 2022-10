Brugge

En plots kleurde Madrid blauw-zwart: voor de derde keer in vijf jaar speelde Club Brugge in de Spaanse hoofdstad, en dat zullen ze daar geweten hebben. Al rond de middag werd het centrum ingepalmd door 2.000 fans. Om allemaal samen naar het grote moment toe te leven. “Dit is eentje voor de geschiedenis”, klonk het overal.