“We gaan ons intern beraden en overleggen met de achterban. Dan zullen we zien hoe we hierop reageren. Een optie is dat we op straat komen”, zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV. Ook zijn VSOA-collega Vincent Houssin kondigt aan dat er “zeker acties komen” nu de regering de beloofde loonopslag spreidt over meerdere jaren.