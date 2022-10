Wat is de concrete impact van de begrotingsmaatregelen voor jongeren? Onze journalist legt uit

Na een nachtje onderhandelen is de federale regering het eens geraakt over de begroting voor de komende twee jaar. Zo’n begroting klinkt altijd heel technisch, maar ze bevat wel heel concrete maatregelen die ook impact hebben op de levens van jongvolwassenen. Zo zal je straks meer dagen mogen werken als jobstudent en wordt het systeem van flexi-jobs uitgebreid. Ook de beslissingen rond energie zal iedereen voelen in zijn portefeuille, al dan niet onrechtstreeks. Journalist Nick De Schutter bespreekt de belangrijkste maatregelen uit het akkoord met chef politiek Hannes Heynderickx.