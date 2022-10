Twee vrouwen overleden na CO-vergiftiging in Wilrijk: smeulende barbecue aangetroffen in huis

In Wilrijk zijn dinsdagavond twee vrouwen overleden na een CO-vergiftiging. Brandweer en politie troffen een smeulende barbecue aan in de woning.

De Antwerpse politie werd gebeld omdat de twee vrouwen niet te bereiken waren. “De interventieploeg besliste om de woning te betreden. De CO-meters van de inspecteurs gaven een alarm aan”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

In de woning trof de politie de twee slachtoffers aan. De vrouwen van 44 en 23 jaar oud werden geëvacueerd en de toegesnelde medische diensten namen de reanimatie over, maar voor de vrouwen kon geen hulp meer baten. “Mogelijk was een smeulende barbecue binnen in de woning de oorzaak van de CO-vergiftiging”, aldus Bruyns. “De brandweer heeft het getroffen pand verlucht.” De familieleden kreeg slachtofferzorg aangeboden.