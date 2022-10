Anderlecht rekent tegen West Ham op sloophamer Amadou Diawara: “Stress? Toen ik tegen Real speelde, was ik ook niet nerveus”

Amadou Diawara (25) moet tegen West Ham de paars-witte sloophamer zijn. De impact van de Guineeër was tot nu toe beperkt, maar hij wil zijn stempel echt gaan drukken op dit Anderlecht. De middenvelder hoopt te tonen waarom hij ooit Champions League speelde met Napoli, waarom AS Roma 21 miljoen voor hem betaalde en wat hij leerde van José Mourinho. “We gaan er alles aan doen om West Ham in moeilijkheden te brengen.”