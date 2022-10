Zitting Brits Hooggerechtshof over Schots onafhankelijkheidsreferendum beëindigd

Na twee dagen heeft het Britse hooggerechtshof een belangrijke hoorzitting over een onafhankelijkheidsreferendum in Schotland beëindigd. Het zal echter waarschijnlijk maanden duren voor er een uitspraak komt. De kern van de zaak is de vraag of het Schotse regionale parlement de bevoegdheid heeft om een referendum over afscheiding van het Verenigd Koninkrijk uit te schrijven, zelfs zonder toestemming van de Britse centrale regering. Londen verwerpt dit.

Voorzitter Robert Reed bedankte beide partijen voor hun opmerkingen. “Zoals ik in het begin al zei, zullen we tijd nodig hebben om te overwegen wat we hebben gehoord en wat we zullen lezen,” zei Reed woensdag in Londen. “We weten hoe belangrijk dit is en we zullen u zo snel mogelijk ons oordeel geven.” De rechters zullen onder andere zo’n achtduizend pagina’s aan documenten moeten onderzoeken.

Er zijn drie mogelijke vonnissen in de kamer, volgens waarnemers: De rechtbank erkent het recht van de Schotten om zelf een beslissing te nemen, wijst een dergelijke beslissing strikt af of verklaart dat het voorbarig zou zijn een beslissing te nemen.

De rechtszaak komt er op vraag van de regionale regering in Edinburgh. Als de rechters de bevoegdheid van het Schotse parlement erkennen, dan zou dat een boost kunnen geven aan het pro-onafhankelijkheidskamp. Als het Hooggerechtshof de deur dicht houdt, wil de Schotse premier Nicola Sturgeon van de volgende Britse verkiezingen een de facto referendum maken.

Referendum op 19 oktober 2023?

Sturgeon heeft een nieuw referendum aangekondigd voor 19 oktober 2023, in afwachting van de uitspraak van de rechtbank. Tot nu toe werd steeds aangenomen dat de centrale regering in Londen moet instemmen met zo’n referendum. Oud-premier Boris Johnson was hier fel tegen. Zijn opvolger, Liz Truss, heeft nog geen signaal gegeven dat ze hieromtrent een akkoord wil sluiten met Sturgeon.

Bij een eerste referendum in 2014 stemde een meerderheid van de Schotten om in de unie met Groot-Brittannië te blijven. Voor Londen ligt de kwestie dus voor de lange tijd vast. Maar volgens Sturgeon heeft de brexit de uitgangspositie sterk gewijzigd. Ze wil een onafhankelijk Schotland weer in de Europese Unie krijgen.