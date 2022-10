Hein Vanhaezebrouck beseft het belang van het uitduel bij Djurgardens: “Als we het ons nog wat moeilijker willen maken, moeten we hier verliezen”

De Buffalo’s zijn geland in Stockholm. Woensdagavond werkten ze nog een laatste training af in de prachtige Tele2 Arena waar ze het zullen opnemen tegen Djurgardens. Een duel met een duidelijke inzet: “Als we hier winnen, zou dat super zijn en het ons wat makkelijker maken. Zij zijn nog niet zeker bij een gelijkspel maar voor ons maakt dat weinig verschil.”

“Kunstgras is nooit aangenaam om op te voetballen”, laat Hein Vanhaezebrouck er geen twijfel over bestaan. De Gentse delegatie is dan ook zeker niet wild enthousiast door de artificiële grasmat in de Tele2 Arena, thuishaven van Djurgardens. “Ik speelde er ooit ook nog op. Toen was de kwaliteit minder, ook van de gewone velden. Nu zijn die natuurgrasmatten zoveel verbeterd, dus verkies ik dat. Maar ik begrijp dat het in Zweden een voordeel is door de weersomstandigheden.”

Ook Andrew Hjulsager staat allesbehalve te springen voor opnieuw een Europese uitmatch op kunstgras want ook in Molde kregen de Buffalo’s al zo’n ondergrond voor de kiezen: “Ik heb als volwassenen niet zoveel op kunstgras gespeeld. Als kleine jongen natuurlijk wel. Ik ben er dus niet meer zo aan gewend. In België heb je maar één ploeg die een kunstgrasveld heeft, Sint-Truiden. Liever dat dan een slechte natuurgrasmat. We moeten gewoon ons best doen.”

Vorig weekend won AA Gent overtuigend op bezoek bij Eupen. Een opsteker nadat de Buffalo’s eerder drie keer op rij verloren: “De voorzitter is vorige zaterdag inderdaad langs geweest”, bevestigt Hein Vanhaezebrouck. Toch relativeert de Gentse coach het belang van die interventie: “Er is altijd een soort van verwachting. Hij komt wel niet altijd. Nu is het de tweede keer, soms komt hij ook met goed nieuws (lacht). Druk, tja, als de voorzitter niet tevreden is als hij komt, zegt hij natuurlijk ook dat hij meer verlangt. Mensen worden onrustig en ongerust. Ik kan ze daarin volgen. De ploeg wist dit al wel maar nu is het nog wat versterkt.”

Anderzijds beseft Vanhaezebrouck ook dat Eupen als tegenstander zeker niet op hetzelfde niveau staat als Djurgardens: “Het was wel maar één helft een match. Je kunt geen analyse maken van 90 minuten. Ik zag veel inzet en enkele jongens die echt veel drive toonden. We hielden bovendien ook nog eens de nul. Nu moeten we bevestigen en zondag ook opnieuw voor eigen publiek. Weet je, ik ben geen onheilsprofeet na twee nederlagen maar nu ben ik ook niet de roeper die beweert dat de Messias is gearriveerd.”

“Ik wist wat ik wist en weet wat ik weet en zag dingen die goed waren”, aldus Vanhaezebrouck in zijn onnavolgbare stijl. “We hebben gewonnen en dat moeten we vaker doen. Hugo Cuypers en Laurent Depoitre, natuurlijk kan dat marcheren. Het is aan hen om daar aan te werken. Dat is ook al gebeurd. Wij kunnen wel zaken aanreiken maar zij moeten het doen op het veld. Het kan ook met twee creatieve jongens in steun van één aanvaller, zoals in Eupen.”

“Ik ben gek op sfeervolle stadions”

Door de thuisnederlaag van vorige week heeft AA Gent er donderdagavond alle belang bij om drie punten te sprokkelen in de Zweedse hoofdstad: “Het zou een mislukking zijn als we niet doorstoten. Als we het ons nog wat moeilijker willen maken, moeten we hier verliezen. Dan moet je vervolgens zes op zes halen. Als we hier winnen, zou dat super zijn en het ons wat makkelijker maken. Zij zijn nog niet zeker bij een gelijkspel maar voor ons maakt dat weinig verschil.”

De Tele2 Arena zal dan wel niet uitverkocht zijn voor de komst van de Buffalo’s, toch zal er ongetwijfeld een helse sfeer heersen: “Ik ben gek op sfeervolle stadions. Ik stond als coach op Wembley en Celtic Glasgow. In België is Standard ook te gek. Op Omonia was het ook hectisch met 17.000 fans. Na corona en de lege stadions, weet je wat het is als je dat moet missen. Je zult me nooit horen klagen dat de fans van de tegenstanders te luid zijn. Je moet het net gebruiken als motivatie.”