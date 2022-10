Houden de energiebedrijven te weinig geld over voor investeringen in windturbines? — © Marc Herremans

De regering pakte dinsdag tijdens beleidsverklaring uit met een overwinstbelasting voor energieproducenten. Maar die waarschuwen nu voor dat zo’n belasting investeringen in infrastructuur en een snelle energietransitie in gevaar brengt. Maar is dat wel echt zo?