Werd Diana (40) vermoord en versneden omdat zij de regels van een schijnhuwelijk niet gevolgd heeft?

Is Diana Santos (40) vermoord omdat zij de afspraken voor een schijnhuwelijk niet heeft nageleefd? Dat denken de speurders. Het lichaam van de Portugese vrouw, die tot kort voor haar dood in België woonde, is versneden teruggevonden op een sluikstort in een dorp, enkele kilometers over de Franse grens.

Hij moest dringend plassen en zocht een rustige plek. Hij vond er een achter een verlaten pand nabij het gemeentehuis van het Noord-Franse dorpje Mont-Saint-Martin, op nauwelijks 3 km van het Ardense Athus. Een “rare geur” greep de 16-jarige jongen naar de keel. Voor hem, tussen het sluikstort, lag de naakte romp van een vrouw, een beetje verder haar ledematen. Alleen haar hoofd ontbrak.

Tatoeages

Het Franse gerecht stond voor een raadsel. Wie was deze vrouw? Haar Portugese vriend Joao bracht de oplossing. “Kiko”, de tatoeage in de lies van het slachtoffer, was het koosnaampje van Francisco, de 22-jarige zoon van Diana Santos. De tekening van een degen, vervlochten in een boeket op de rug van het meisje, maakte de identificatie zo goed als zeker. DNA -onderzoek gaf het sluitende bewijs.

Dankzij haar tatoeages kon Diana Santos geïdentificeerd worden

Maar wat was er Diana overkomen? Zo’n 4 jaar geleden verliet zij haar geboortedorp nabij Porto. Diana woonde vervolgens in Athus, in het uiterste zuiden van ons land, en werkte als dienster in Ettelbrück. “Plots leerde zij vreemd volk kennen, met wie wij niet wilden optrekken”, getuigt een vriendin van Diana. Dat vreemd volk zou volgens Joao, de Portugese vriend van Diana, gelinkt zijn aan een verzoek om een schijnhuwelijk aan te gaan met een Marokkaanse man. Gibran B. was kort daarvoor in Portugal aangekomen en het huwelijk met Diana zou hem aan de identiteitsdocumenten geholpen hebben waarmee hij vrij in Europa kon rondtrekken.

Minder dan de helft

Diana zou 45.000 euro krijgen om officieel te huwen met Gibran B. Zij ging in op het verzoek, maar ontving minder dan de helft, slechts 20.000 euro. Eind augustus trok zij officieel met haar echtgenoot in een huis in de buurt van het Luxemburgse Diekirch in. Maar de buren kunnen zich daar niets van het kersverse koppel herinneren. De namen van de echtelingen prijken nochtans nog altijd op de brievenbus, maar er is al lang geen teken van leven meer.

Diana Santos — © rr

De akelige vondst van het versneden lichaam op 19 september jl. legde uit waarom dat zo was. Van zodra de speurders wisten dat het om Diana Santos ging, vermoedden zij dat het schijnhuwelijk een mogelijke reden was voor de gruwelijke moord. Gibran B. bleek spoorloos, Diana’s vriend Joao werd eerste als verdachte beschouwd, maar ging vrijuit. Maar plots kwam Saïd, de 48-jarige oom van de echtgenoot van Diana Santos in het vizier. “Je bent van mij of van niemand anders”, zou hij gedreigd hebben. Saïd werd aangehouden op verdenking van moord.

Nooit meegemaakt

Nooit eerder in ons land heeft een schijnhuwelijk geleid tot zo’n gruwelijke afrekening. “Schijnhuwelijken worden zowel door de gemeentediensten als door de lokalen politiekorpsen in de gaten gehouden. Het fenomeen lijkt alvast niet toe te nemen en van gruwelijke geweldpleging, zoals mogelijk het geval was in het dossier in Frankrijk, is bij ons tot zover geen spoor te bekennen”, aldus politiebronnen.