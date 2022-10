Bijna nooit nog mondmasker voor leerlingen: met dit plan moeten scholen open kunnen blijven tijdens coronamaanden

De terugkeer van de coronabarometer en de oproep aan zowel leerlingen als leerkrachten om thuis te blijven als ze zich ziek voelen. Het zijn twee van de maatregelen uit het nieuwe najaarsplan van het Vlaamse onderwijsveld dat ervoor moeten zorgen dat onze scholen maximaal kunnen openblijven in periodes waarin het aantal coronabesmettingen in onze samenleving stijgt. Wat opvalt: in bijna geen enkel scenario moeten leerlingen nog mondmaskers dragen.

LEES OOK. Vlaamse school neemt zelf coronamaatregelen, experts juichen initiatief toe: “Dit is een nieuwe fase” (+)

In uitzonderlijke situaties kunnen klassen of zelfs een school kortstondig worden gesloten, maar het nieuwe najaarsplan voorziet niet meer in collectieve sluitingen van scholen. “Ook in coronaperiodes moet het recht op leren van alle kinderen en jongeren onze eerste prioriteit zijn”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Om dat te bewerkstelligen wordt de coronabarometer opnieuw ingevoerd. Met vier kleuren: groen, geel, oranje en rood. Aan elke kleur zijn bepaalde voorwaarden verbonden. In code rood mag er bijvoorbeeld alleen digitaal worden vergaderd en worden er maximaal vaste plaatsen toegekend aan de leerlingen.

Ook het principe “wie ziek is, blijft thuis” blijft gelden voor leerlingen, leerkrachten en ouders. “Net zoals je extra voorzichtig moet zijn in een volle trein of bus, kan je ook beter extra voorzorg hanteren in een krappe leraarskamer”, luidt het.

In de klaslokalen zal ook maximaal worden geventileerd en verlucht op basis van CO2-metingen en net zoals vorig jaar kunnen er lokaal extra maatregelen genomen worden in samenspraak met de preventieadviseur.

Wat opvalt: in geen enkel scenario in het plan moeten kinderen in het basisonderwijs nog een mondmasker dragen. Leerlingen in het secundair moeten er alleen eentje dragen als ze dat ook in álle andere sectoren en geledingen van de maatschappij moeten doen. De kans daarop is miniem.

Volwassenen volgen dan weer de regels in de samenleving en leerkrachten kunnen hun mondmasker afzetten in de klas wanneer er voldoende ventilatie is of wanneer er afstand is tussen lesgever en leerlingen.

Over digitaal afstandsonderwijs – bijvoorbeeld een week thuis, een week op school – is niets opgenomen in het plan. Wanneer er geschakeld wordt tussen kleurencodes is voorlopig onduidelijk. ‘Dat is nog niet aan de orde’, klinkt het. Het kabinet-Weyts wijst naar de andere actoren in de samenleving en stelt vast dat ze de eerste is die als ‘goede huisvader’ handelt.

Basisschool Aalter

Eerder op de dag raakte bekend dat in een basisschool in Aalter leerkrachten opnieuw een masker moeten dragen omdat vijf collega’s thuis zitten met corona, ook aan ouders wordt gevraagd om een masker op te zetten wanneer ze in de school komen.