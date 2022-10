Voedselgigant PepsiCo verwacht dat omzet met 12 procent zal groeien

Het bedrijf achter producten als Pepsi, 7Up en Lay’s-chips verwacht nu dat de omzet dit jaar met 12 procent organisch zal groeien. Eerder ging het bedrijf uit van een omzetgroei van 10 procent, en dat was al een verhoging tegenover de initiële prognose van +8 procent.

Volgens de producent blijven consumenten zijn producten kopen, ondanks de hoge inflatie. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een organische omzetgroei van 16 procent – terwijl analisten 10 procent hadden verwacht. De omzet kwam uit op 21,97 miljard dollar. Het is het vierde kwartaal met een omzetgroei in de dubbele cijfers. De nettowinst bedroeg iets meer dan 2,7 miljard dollar in het derde kwartaal.(blg)