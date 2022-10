Geen eerherstel voor Ajax en coach Alfred Schreuder in de Champions League: ook in de terugwedstrijd is Napoli maatje te groot

Napoli heeft Ajax en coach Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) een nieuwe nederlaag in de Champions League aangesmeerd. De Ajacieden aasden tegen Napoli nochtans op eerherstel na de 1-6-pandoering van vorige week in eigen huis, maar moesten opnieuw hun meerdere erkennen in de Italianen. Dit keer werd het 4-2.

Ajax kende tegen Napoli meteen in horrorstart met een vroeg tegendoelpunt. Lozano kopte al na vier minuten de 1-0 tegen de netten. De ploeg van Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) moest zo meteen achtervolgen en leek opnieuw op een stevige nederlaag af te stevenen. Berghuis en Kudus kregen wel kansen, maar het was Napoli dat nog voor de twintigste minuut een dubbele voorsprong had. Raspadori maakte met een harde knal de 2-0.

Napoli, dat al vol vertrouwen zat na de drie eerdere zeges in de Champions League en leider is in de Serie A, hield de touwtjes in handen. Schreuder greep niet in bij de rust, maar zag zijn ploeg wel al snel de aansluitingstreffer maken. Klaassen scoorde de 2-1. Het sein voor Napoli om opnieuw een versnelling hoger te schakelen, wat twee goede kansen voor Osimhen opleverde. Het was uiteindelijk vanop de penaltystip dat de Italianen de score verder uitdiepten. Na een handsbal van Jurriën Timber beslist de VAR dat de bal op de stip moest. Een van de uitblinkers Kvaratskhelia schoot de 3-1 binnen. Ajax lag nu echt tegen het canvas en kwam de opdoffer niet meer te boven. Osimhen leek daarna de 4-1 te maken, maar stond nipt buitenspel. Toen hij in het absolute slot de bal hoog op het veld veroverde van Daley Blind, maakte hij alsnog de vierde treffer voor Napoli. Zo werd de eindstand 4-2, want Ajax had tussendoor nog vanop de penaltystip gescoord via Bergwijn.

© AP

De Nederlanders staan na de nieuwe nederlaag derde in groep A met drie punten. Napoli blijft leider met een perfect rapport. Ajax-coach Alfred Schreuder lag al onder vuur nadat Ajax vier wedstrijden op een rij niet kon winnen. Afgelopen weekend lukte dat wel opnieuw, maar tegen hekkensluiter Volendam was het weinig overtuigend in de Eredivisie. Afwachten of deze nieuwe nederlaag gevolgen heeft voor de Nederlandse coach.

