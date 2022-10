Man van de match Simon Mignolet door het dolle heen na Europese triomf Club Brugge: “Dit is ongelooflijk, ongezien!”

Club Brugge heeft zich op de vierde speeldag van groep B in de Champions League verzekerd van een ticket voor de knock-outfase. Door een 0-0 gelijkspel tegen Atlético kan de Belgische kampioen niet meer uit de top twee vallen. “Dit is ongelooflijk, ongezien!”, aldus man van de match Simon Mignolet.

“Het is nog niet binnengedrongen. Dat ik die bal red met mijn hoofd (zucht), we hebben er in het slot lijf en leden voor gegeven. Dat is waar deze groep voor staat, ik kan het nog altijd niet geloven. Ik heb inderdaad heel veel reddingen gedaan in deze groepsfase. Het is leuk dat je belangrijk kan zijn en wedstrijden over de streep kan trekken.”

Ik had niet gedacht dat we het vandaag al konden klaarspelen. Ongelooflijk. Weet je, het is ook gewoon goed verdedigend werk zodat ik in de positie kom om zo’n reddingen te maken. En het is dan ook een beetje geluk hebben. Maar vier clean sheets na vier speeldagen en geplaatst voor de 1/8ste finales… Dit is ongezien. Een pluim voor de hele ploeg!”, stelde Mignolet.

“Op het einde alles of niets”

Club Brugge plaatste zich woensdag na een 0-0 gelijkspel op de vierde speeldag van groep B in de Champions League voor de achtste finales. Coach Carl Hoefkens zag hoe zijn ploeg zich naar een punt knokte. “Op het einde was het alles of niets en moesten we vechten voor het resultaat”, reageerde de Brugse T1.

“Het kon vandaag alle kanten uit”, zei Hoefkens op het persmoment na afloop. “Ik was tevreden met het eerste kwartier, dan werd het wat moeilijker. In de tweede helft hadden we het momentum vast maar vervolgens pakte Atlético weer over na hun wissels. Op het einde was het alles of niets en moesten we vechten voor het resultaat.”

“Voor hetzelfde geld verloren we met 1-0”, vervolgde Hoefkens. “Dan kan je zeggen: ‘We gaan tevreden naar huis en hebben ons best gedaan’. Maar van zulke redeneringen moeten we afstappen. Dat is onze grootste stap geweest.”

Het hoofddoel is met kwalificatie voor de achtste finales binnen, maar dat wil niet zeggen dat Hoefkens niet meer ambitieus is. “Groepswinst? Op dit moment geen factor. Maar we willen elke wedstrijd winnen en als dat tot uiting komt gaan we de groep winnen.”