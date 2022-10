Ook de CEO van Club Brugge Vincent Mannaert blinkt van trots na kwalificatie voor de 1/8ste finales van de Champions League: “We hebben een werelddoelman”

Ook de CEO van Club Brugge Vincent Mannaert is bijzonder fier op zijn club nu een plaats bij de laatste zestien in de Champions League een feit is. “Hier hebben we naartoe gebouwd, wat een prestatie. Er zit een ongelofelijke mentaliteit in deze groep.”

“Dit is een fantastische bekroning. Wat een fantastische prestatie van de spelers en de technische staf. Zij hebben het uitstekend gedaan. Als je kijkt naar de omstandigheden waarin ze dit hebben afgedwongen, dan kan je alleen maar zeggen groot respect voor hen”, reageerde Mannaert na het laatste fluitsignaal van Atlético-Club Brugge voor de televisiecamera’s van VTM.

“We waren niet geholpen door een aantal scheidsrechterlijke beslissingen. Als je naar hier komt, weet je dat je sowieso tegen een kwaliteitsvolle tegenstander speelt. Atlético moest duidelijk winnen vandaag. Dat was ook hun intentie van in het begin, maar wij hebben ook een aantal mogelijkheden gehad op tegenaanval. We hebben getoond dat we niet naar hier kwamen om ons in te graven. Dan heb je die discutabele fase net voor de rust waar we er toen vanuit gingen dat het penalty was. De VAR besliste daar anders over. Dan weet je dat er een tweede helft aankomt waar er druk van de thuisploeg zal komen. Dat is ook gebeurd, maar toch zijn we heel stabiel gebleven.”

© REUTERS

“We kunnen rekenen op een werelddoelman. Als je ziet hoe Simon Mignolet vandaag de nul heeft gehouden en wat hij getoond heeft. Opnieuw en hoe. Voor de vierde keer op een rij. Fantastisch. Iedereen heeft geknokt voor elke morzel grond. Ik denk dat we vandaag alles gezien hebben waarvoor fans van Club Brugge fier zijn om te supporteren van Club Brugge. Als je dat dan kan bekronen met een kwalificatie voor de laatste zestien in de Champions League, voor het eerst in de geschiedenis, dan is dat een heel mooie avond. Dat is iets waar je naartoe bouwt. We werken al vanuit een bepaalde stabiliteit en continuïteit. We proberen elke jaar iets beter te doen. Dan moet je ook een beetje meeval hebben bij momenten, dat spelers het oppikken. En dat de ene transfer al eens beter meevalt dan de andere. Vandaag zie je nogmaals dat er heel veel kwaliteit in de kern zit, niet alleen op het veld maar ook ernaast. En dat er een ongelofelijke mentaliteit in deze ploeg zit.”