Slachtoffers aardbeving L’Aquila zelf “voor 30 procent” verantwoordelijk, schadevergoedingen verminderd: “Absurd”

In Italië wordt heftig gereageerd op een vonnis dat stelt dat slachtoffers van de aardbeving in L’Aquila zelf gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor hun dood. De schadevergoedingen aan hun families moeten worden verminderd.

Bij de aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter kwamen in de nacht van 5 op 6 april 2009 maar liefst 309 mensen om het leven. Er vielen ook 1.600 gewonden en 80.000 Italianen werden dakloos. Het historische centrum van L’Aquila werd helemaal verwoest, zowat 10.000 gebouwen werden vernield.

In een rechtszaak over 24 slachtoffers oordeelt de rechtbank dat het “roekeloze gedrag” van de bewoners hen voor 30 procent verantwoordelijk maakt voor hun eigen dood. Ze waren naar bed teruggekeerd, ondanks twee bevingen eerder in de nacht, schrijft het dagblad Il Messaggero. Twee ministeries worden telkens voor 15 procent verantwoordelijk geacht en de constructeur voor 40 procent.

Advocate Maria Grazia Piccinini, de moeder van de 25-jarige studente Ilaria Rambaldi die bij de aardbeving is omgekomen, noemt het oordeel van de rechtbank “absurd”.