De man wiens job het was om Russische toeristen naar Vlaanderen te lokken. “Van de ene dag op de andere kon al mijn werk de prullenmand in”

Het aantal Russische toeristen in Vlaanderen lag in de eerste helft van dit jaar 93 procent lager dan in normale tijden. Een verrassing is dat niet: door de oorlog met Oekraïne zijn banden en vliegverbindingen doorgeknipt. Voor Pedro Waeghe (45) is het een persoonlijk drama. Zijn job was net om Russen warm te maken voor Vlaanderen als toeristische bestemming. “Van de ene dag op de andere mocht alles de prullenmand in.”