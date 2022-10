Skov Olsen blonk uit in de eerste helft bij Club Brugge, maar werd na de rust plots gewisseld: “Er moest iets gebeuren”

Eerlijk: we hadden niet gedacht dat Andreas Skov Olsen aan de aftrap zou staan. De ploeg die het Atlético Madrid zo moeilijk had gemaakt in de heenwedstrijd, kon perfect starten in het Civitas Metropolitano. Maar Hoefkens koos voor avontuur met Buchanan en Skov Olsen als twee aanvallende wingers. “Ik werd uiteindelijk kort na de rust de gewisseld”, legde de Deen uit. En dat is hij niet bepaald gewend. “Eerlijk: ik schrok ook een beetje, maar de coach vertelde mij dat hij een verdediger wou brengen op mijn positie. Dat begreep ik wel. Atlético was zwaar aan het drukken, dus er moest iets gebeuren. Dan is het nodig dat je zulke wissels doet voor het team. En kijk: het heeft uitgepakt, hé.”

Op Porto was er nog een glansrol voor hem weggelegd, in Madrid was Skov Olsen meer sterkhouder in de schaduw. Hij speelde een prima eerste helft en zorgde voor dreiging. “Ik voelde mij goed”, knikt de Deen. Skov Olsen is pas hersteld van een voedselvergiftiging en kon daarom de heenwedstijd niet spelen. “Dat we ons plaatsen voor de volgende ronde: dat is ronduit fantastisch. Het hele team is dolblij. Met die 70.000 mensen die hier zitten joelen en achter Atlético staan: we wisten op voorhand dat het zwaar zou worden. Maar we hebben de knop omgedraaid en gevochten voor elke morzel grond. We zitten in de volgende ronde van de Champions League: het is bijna niet te geloven. De sfeer in de kleedkamer was ongelofelijk.”

Groepswinnaar worden

Speeldag 4, en de kwalificatie is al binnen. Het is knotsgek naar Belgische normen. De overige wedstrijden tegen Porto en Leverkusen brengen zo geen druk meer mee. Maar om nu op de lauweren te gaan rusten? Daar denkt Skov Olsen niet aan. “We willen nog altijd vechten om groepswinnaar te worden en het ziet er niet slecht uit. Dus het is niet dat we het plots gaan laten hangen in die overige groepsmatchen. Dat kan gewoon niet in de Champions League. We kunnen iets ongelofelijks doen in een zware groep, dus ik verwacht dat we deze lijn gewoon doortrekken. Maar vanavond gaan we eerst nog eventjes genieten van het moment.”