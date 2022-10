Doodrijder van Jessy en Wibe was onder invloed van drank en drugs: “Hij probeerde eerst taxi tegen te houden, maar vluchtte dan te voet weg”

Al sinds mei had Francesco Moretti geen rijbewijs meer. Ingetrokken wegens eerdere feiten. Maar dat hield de 38-jarige Italiaan, die bij het Italiaanse gerecht ook al bekendstond omwille van diefstal en andere misdrijven, niet tegen om zaterdagavond laat toch met de Smart van zijn moeder de weg op te gaan. En dat ook nog eens onder invloed van drank én drugs.

“Het was pikkedonker”, zo verklaarde Moretti tijdens zijn verhoor. Volgens hem had hij daarom niet gezien dat er op de A24, een invalsweg tussen Rome en Tarno, twee vrouwen langs de kant van de weg stonden. Het ging om Jessy Dewildeman (24) uit Rekkem en Wibe Bijls (25) uit Menen, twee hartsvriendinnen die samen op citytrip waren in Rome en even waren uitgestapt om zich te vergewissen van een ander ongeval dat kort ervoor had plaatsgevonden. Moretti knalde met hoge snelheid op hen in, de twee vrouwen overleden ter plekke. Intussen raakte bekend dat Bijls in verwachting van een zoontje was.

Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25) kwamen zaterdag om het leven in Rome. Bijls was zwanger van een zoontje.

Taxi

“Ik hoorde een enorme knal”, zo verklaarde een jongeman die getuige was van het ongeval. “Meteen erna ontstond er een zwarte rookpluim. Ik hoorde de bestuurder van de Smart vloeken en vertrekken zonder zelfs maar om te kijken. Eerst probeerde hij nog een taxi tegen te houden, maar toen dat niet lukte, vluchtte hij te voet weg.”

Moretti werd echter geïdentificeerd aan de hand van dashcambeelden en kon een uur later in zijn appartement worden opgepakt. Hij zal zich nu moeten verantwoorden voor dubbele doodslag. “De wet voor gebruik van drugs en alcohol in het verkeer is verstrengd”, aldus Domenico Musicco, voorzitter van Avisl Onlus, een Italiaanse vereniging voor slachtoffers van verkeersongevallen. “De beschuldigde riskeert tot achttien jaar cel, maar mijn ervaring is dat de meeste rechters in zo’n zaak een straf van vijf jaar uitspreken. Het valt af te wachten.”

De lokale politie is mogelijk nog op zoek naar medeplichtigen die Moretti na de feiten zouden hebben opgehaald.

De ouders en de broer van Jessy en de broer en twee zussen van Wibe reisden dinsdag naar Italië af. Nadat ze de lichamen hadden geïdentificeerd in een mortuarium in Verano en de persoonlijke bezittingen van de jonge vrouwen hadden opgehaald in het hotel waar ze verbleven, keerden ze naar huis terug.