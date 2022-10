Increíble! Op de Spaanse nationale feestdag knokte Club Brugge zich naar een punt tegen Atlético én de 1/8ste finales. Een kaars mag gebrand voor Mignolet, of in dit geval ‘San Simon’, die mirakels verrichtte. “Ik weet dat ik beslissend was”, zei de gedoodverfde winnaar van de Gouden Schoen. “Maar we schrijven geschiedenis dankzij het collectief.”