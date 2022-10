Algemene Vergadering VN veroordeelt Russische annexatie van Oekraïense gebieden

De Algemene Vergadering van 193 lidstaten, die sinds maandag in spoedzitting bijeen is, nam de resolutie aan met 143 stemmen voor, 5 tegen en 35 onthoudingen. Enkel Wit-Rusland, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië stemden net als Rusland zelf tegen. Onder meer China, India, Pakistan en Zuid-Afrika onthielden zich, ondanks diplomatieke inspanningen van de Verenigde Staten.

De resolutie is niet bindend, maar toont wel duidelijk dat Rusland internationaal geïsoleerd staat. De tekst veroordeelt de annexatie door Rusland en verklaart ze ongeldig. Ook wordt het Kremlin opgeroepen de annexatie van de gedeeltelijk bezette gebieden Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja ongedaan te maken.

Het resultaat was afgetekender dan de 141 stemmen van de Vergadering voor een veroordeling van de inval van Rusland in Oekraïne in maart, en de 100 stemmen voor een soortgelijke stemming na de annexatie van de Krim in 2014. Ook Brazilië, Turkije en Saudi-Arabië stemden voor de resolutie. Twee machtige landen, namelijk China en India, met samen ongeveer 2,8 miljard inwoners, onthielden zich echter van stemming.

Beter dan verwacht

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba bedankte op Twitter de 143 landen die voor de resolutie hebben gestemd.

Het sterke resultaat overtrof zelfs de verwachtingen van de grootste westerse optimisten. Waarnemers voorspelden voor de stemming dat bij veel landen, vooral in Afrika en Latijns-Amerika, een zekere oorlogsmoeheid en afhankelijkheid van Rusland tot minder steun voor de resolutie zouden kunnen leiden. Sommige staten vinden dat de oorlog in Oekraïne andere verwoestende conflicten in de marge duwt en vooruitgang in de weg staat.

Tijdens de spoedzitting van de Algemene Vergadering die maandag begon, waarschuwden diplomaten uit tientallen landen dat elke VN-lidstaat er belang bij zou hebben Rusland te veroordelen. “Vandaag valt Rusland Oekraïne binnen. Maar morgen kan het een andere natie zijn waarvan het grondgebied wordt geschonden. Zij kunnen dat zijn. Zij kunnen de volgende zijn”, zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield.

Oekraïne had er bij de leden op aangedrongen de resolutie aan te nemen, terwijl Rusland sprak van “gevaarlijke polarisatie” bij de VN. China waarschuwde voor blokvorming en een nieuwe Koude Oorlog en riep op tot vredesonderhandelingen.

Veto in Veiligheidsraad

Een soortgelijke resolutie werd eind september door het veto van Rusland verworpen in de VN-Veiligheidsraad. Daar hebben resoluties een bindende werking volgens het internationaal recht. De permanente leden, namelijk Rusland, China, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië kunnen echter elk besluit blokkeren met hun veto.