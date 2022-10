“Trump vroeg medewerkers om dozen Mar-a-Lago te verplaatsen in plaats van terug te geven”

Nadat voormalig president Donald Trump in mei een dagvaarding had gekregen om dozen met vertrouwelijke documenten terug te geven aan de autoriteiten, droeg hij zijn medewerkers op om deze te verplaatsen naar een andere plek in zijn eigen woning. Een oud-medewerker van Trumps resort in Mar-a-Lago zegt dat tegen The Washington Post. Volgens CNN heeft de FBI bewakingsbeelden waarop te zien is hoe een medewerker dozen verhuist uit de opslagruimte.

Volgens The Washington Post biedt de getuigenis het duidelijkste bewijs tot nu toe dat Trump heeft geprobeerd een federaal onderzoek te dwarsbomen. Enkele maanden na de dagvaarding viel de FBI begin augustus de woning van Trump binnen, waar meer dan 11.000 overheidsdocumenten werden gevonden. The Washington Post zegt dat de oud-medewerker meerdere keren is ondervraagd door het ministerie van Justitie. In eerste instantie ontkende de persoon vertrouwelijke documenten te hebben verplaatst, maar later paste hij zijn verklaring aan en erkende hij dat Trump hem had gevraagd de dozen te verplaatsen.

Het ministerie van Justitie wilde niet op de onthulling van de krant reageren. Een woordvoerder van Trump beschuldigde het ministerie er in een reactie van “misleidende en onjuiste informatie” aan de pers te lekken.

The New York Times onthulde vorige week dat nog altijd niet alle ontbrekende documenten terecht zijn na de huiszoeking in Mar-a-Lago. Onderzoekers blijven daarom sceptisch over de medewerking van de oud-president bij de zoektocht naar de verdwenen documenten.