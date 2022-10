Australisch tv-programma belooft onthullingen in zaak van vermiste Théo Hayez: “Het donkerste geheim van Byron Bay”

Het Australische tv-programma ‘60 Minutes’ zal zondag gewijd zijn aan Théo Hayez en belooft nieuwe aanwijzingen te onthullen over de verdwijning van de jonge Belg in 2019, “het donkerste geheim van Byron Bay”. “Dit vergde veel moed en kracht”, zegt zijn familie.

Het actualiteitsprogramma wil uitzoeken wat echt gebeurd is met Théo Hayez op 31 mei 2019 in het Australische kuststadje Byron Bay. De presentatoren zullen de verdwijningszaak reconstrueren en onderzoeken, met de hulp van de vermaarde detective Gary Jubelin. Een teaser van de aflevering belooft dat “nieuwe aanwijzingen” onthuld zullen worden.

Ook Théo’s familie zal spreken in het programma. Naast Théo’s peter Jean-Philippe Pector, die geregeld het woord voert voor de familie, zal ook zijn moeder Vinciane Delforge nu uitgebreid vertellen over de jonge Belg.

“Dit was lastig”, verklaart Théo’s familie. “Het vergde veel moed en kracht van ons om dit te doen en met een open (gebroken) hart te praten over onze geliefde jongen. We waren gemotiveerd door de hoop dat we een breder publiek zullen bereiken en mogelijk iemand die cruciale informatie heeft.”

Dat is extra prangend nu de conclusie van de onderzoekszittingen over Théo’s zaak op 21 oktober verwacht wordt. In de aanloop daarnaartoe deelt de Facebookpagina ‘Looking for Théo Hayez’ vragen waarop de familie nog een antwoord hoopt te krijgen, zoals waarom Théo buitengezet werd toen hij aan het uitgaan was in Byron Bay, waarom hij daarna zo’n vreemde route volgde, en of hij iemand ontmoette die hem meeleidde.

De familie Hayez bedankt alvast het team van 60 Minutes en “iedereen die ons geholpen en gesteund heeft door dit proces”.

De aflevering zal zondagavond om 20.30 uur lokale tijd (11.30 uur Belgische tijd) te zien zijn op channel 9. Die zender maakte in september vorig jaar ook al een aflevering van Under investigation with Liz Hayes over de verdwijningszaak van Théo Hayez.

In februari beloofde de Australische politie een beloning van 500.000 dollar voor cruciale informatie. Dat zou al “nieuwe aanknopingspunten” opgeleverd hebben.

