Ook Verenigd Koninkrijk levert luchtafweerraketten aan Oekraïne

Na toezeggingen van onder meer Frankrijk en Nederland, heeft ook het Verenigd Koninkrijk beloofd om luchtafweerraketten aan Oekraïne te leveren. Het Britse ministerie van Defensie heeft in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt dat het belaagde land in de komende weken AMRAAM-raketten krijgt. “De raketten zullen de kritieke infrastructuur van Oekraïne helpen beschermen”, luidt het in een persbericht.