Productie van Indiase hoestsiropen stopgezet na dood van meer dan 60 kinderen in Gambia

Volgens de Indiase overheidsdiensten heeft Maiden Pharmaceuticals, het bedrijf dat meerdere hoestsiropen maakt, zich bezondigt aan meerdere overtredingen van regels inzake het fabriceren en testen van de medicijnen. Daarom is de productie binnen het in New Delhi gevestigde bedrijf volledig stopgezet. “Gezien de ernst van de bevindingen tijdens het onderzoek en het potentiële risico voor de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van het medicijn moesten we dit doen”, klinkt het nog.

Eerder had de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al een wereldwijde waarschuwing uitgestuurd nadat in Gambia bijna 70 kinderen om het leven waren gekomen. Elk van die overlijdens wordt gelinkt aan vier hoestsiropen van Maiden, dat elke commentaar voorlopig weigert. Vorige week zei het bedrijf wel nog “geschokt” te zijn.

De vier hoest- en verkoudheidssiropen in kwestie zijn Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby-hoestsiroop, Makoff Baby-hoestsiroop en Magrip N-hoestsiroop. Onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies aan de hand is. Er wordt rekening mee gehouden dat de medicijnen niet langs de officiële weg ontwikkeld en getest zijn en in het geheim naar Gambia gedistribueerd werden.