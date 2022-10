Kritieke infrastructuur rondom Kiev beschoten met Iraanse kamikaze-drones, 12-jarige vanonder puin vernield gebouw gehaald

De Oekraïense hoofdstad Kiev is donderdagochtend geraakt door Iraanse kamikazedrones. Voor de vierde dag op rij snelden hulpdiensten ter plaatse en werden inwoners gewekt door het geluid van sirenes. Dat melden het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP) en de nieuwsdienst Reuters. Bij de aanvallen zou kritieke infrastructuur getroffen zijn door drones. Wat de doelwitten precies waren, is niet duidelijk.