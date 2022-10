Zware brand verwoest schrijnwerkerij in As

As

Donderdag in de vroege ochtend is brand uitgebroken in een schrijnwerkerij aan de Ambachtslaan en de Maaseikerbaan in As. In geen tijd stond het gebouw in lichterlaaie. De schrijnwerkerij is totaal vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Brandweer Oost-Limburg kreeg uit heel Limburg hulp bij de bluswerken. Buren hadden tijdelijk geen watervoorziening in huis door het vele bluswater dat uit de leidingen werd getrokken.