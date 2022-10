Laagste temperatuur ooit gemeten in ons land: -273 graden

In een laboratorium van de Universiteit Gent is de laagste temperatuur ooit in ons land opgemeten. Daar werd een groep atomen afgekoeld tot net boven het ultieme nulpunt, op -273 graden Celsius. Een huzarenstukje van de natuurkundigen.

De koudste plaats van ons land is het, de vacuümcel in een laboratorium in de wetenschapscampus van de UGent. Het is er 273 graden onder nul, kouder dan in de verste uithoeken van ons heelal. En dat is een bewuste keuze: natuurkundigen van de universiteit koelden rubidiumatomen in die mate af dat ze samen in een collectieve kwantumtoestand belandden, die bose-einsteincondensaat genoemd wordt. Pas in 1995 lukte dat voor het eerst in een labo.

Dat bose-einsteincondensaat is belangrijk voor natuurkundigen, omdat de atomen zich in die extreme temperaturen gaan gedragen als een collectief en dus één atoom gaan vormen. Een superatoom, zeg maar. Omdat die wolkjes atomen iets groter zijn dan collectieve atomen maken die het mogelijk dat er onderzoek op gedaan wordt. Het zet de deur ook op een kier voor onderzoek naar nieuwe materialen.

Nu de onderzoekers erin geslaagd zijn die extreem lage temperatuur te bereiken, weten ze hoe ze dat moeten doen en kunnen ze het elke dag herhalen om dat bijkomend onderzoek te doen. “Het echte werk begint nu pas”, zegt kwantumfysicus Karel Van Acoleyen (UGent) op de website van de universiteit. “Door de koude atomen heel precies op verschillende manieren met elkaar te laten reageren, kan je andere materialen simuleren. Dat is interessant bij de zoektocht naar nieuwe nuttige materialen, die bijvoorbeeld efficiënter licht in elektriciteit omzetten – nuttig voor betere zonnepanelen – of nagenoeg zonder verlies elektrische stroom geleiden, zogenaamde supergeleiders.”