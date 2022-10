Mathieu moet 13.000 euro aan ereloonsupplementen betalen voor eenpersoonskamer: “Niemand had me gewaarschuwd”

Zes weken na zijn hartoperatie viel bij Mathieu Aegten uit Kalmthout de ziekenhuisfactuur in de bus. Gelukkig kreeg hij een stevige nieuwe hartklep, want van het bedrag viel hij bijna achterover. Voor een eenpersoonskamer rekent het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) 13.705 euro aan supplementen aan. “Niemand had me gewaarschuwd dat het bedrag zo groot zou zijn voor een verblijf van vijf nachten”, aldus Mathieu.