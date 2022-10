Staking bij TotalEnergies in Frankrijk verlengd

De stakers eisen meer loon, nu de hoge energieprijzen de oliebedrijven miljardenwinsten opleveren. De actie zorgt al geruime tijd voor brandstoftekorten in delen van Frankrijk. Vele tankstations kampen met bevoorradingsproblemen.

De staking is verlengd in de raffinaderijen van Normandië, Donges, Feyzin en Mède alsook in het brandstofdepot van Flandes, aldus de vakbondsman.

TotalEnergies “moet de lonen verhogen” liet economieminister Bruno Lemaire intussen donderdagochtend verstaan op de Franse radio. Het bedrijf heeft er de middelen voor, luidde de boodschap bij RTL.

Woensdag werd er gestaakt in zes van de zeven raffinaderijen in Frankrijk: in de vier raffinaderijen van TotalEnergies en de twee van Esso-ExxonMobil. Enkel een raffinaderij van de groep Petroineos is niet geblokkeerd.