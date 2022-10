Archeologen vinden graf van Sint Nicolaas onder kerk in Turkije

Een opgravingsteam in Turkije heeft in de Sint-Nicolaaskerk in het Turkse Demre de exacte locatie gevonden van het graf van Sint Nicolaas - beter bekend als Sinterklaas - en de vloer waarover hij liep. Demre is een plaatsje even ten zuidwesten van de kustplaats Antalya.

“Het is een belangrijke ontdekking die extra waarde aan de kerk zal geven”, heeft het hoofd van het provinciale culturele erfgoed, Osman Eravsar, aan het Turkse persbureau Demirören News Agency laten weten.

Sint Nicolaas was de bisschop van Myra, waarop het huidige Demre min of meer is gebouwd, en leefde van het jaar 270 tot 6 december 343. In die tijd was Myra een Romeinse stad die ruim een eeuw later zou gaan behoren tot het Byzantijnse Rijk. Het christendom werd de Romeinse staatsgodsdienst tijdens het leven van Nicolaas.

Heilige

In de zesde eeuw werd Nicolaas door de Byzantijnen als heilige vereerd, onder meer vanwege de vele wonderen die hij zou hebben verricht. Er kwam in die eeuw een kerk bovenop de kerk waar hij lag begraven. Bij opgravingen zijn archeologen op de overblijfselen van de eerste kerk gestuit, waaronder de vloer waarover een tentoonstelling komt. Dankzij enkele foto’s uit 1910 kwamen zij de oorspronkelijke kerk op het spoor.

De verering van Sint-Nicolaas is later via de Byzantijnen naar Rome en de rest van West-Europa gekomen. Verder is hij vooral in Rusland een belangrijke heilige. In 1087 hebben Italiaanse zeelieden zijn beenderen overgebracht naar de Zuid-Italiaanse stad Bari. Daar worden de resten van Sint-Nicolaas in een crypte van de Sint-Nicolaasbasiliek vereerd. Er komen ook vaak Russische pelgrims naar Bari.

De Italianen willen de beenderen niet teruggeven aan Turkije, ondanks herhaaldelijk verzoek.