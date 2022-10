VIDEO. Applaus (en veel selfies) van Brugse fans voor Simon “Wonderwall” Mignolet op Madrileense luchthaven

Club Brugge was daags na de stunt in Madrid vroeg uit de veren, want het vloog vanmorgen om 9u30 terug naar België. Het was een korte nacht, want de spelers lagen aps om 4 uur ’s morgens in bed. Op de luchthaven in Madrid werden de selectie aangemoedigd door meegereisde supporters. Er was na zijn sublieme wedstrijd uiteraard een extra applaus voor Simon Mignolet, die tegenwoordig “Wonderwall” als bijnaam krijgt van supporters en medespelers. Op Jan Breydel wordt dat nummer van Oasis na de match gespeeld.