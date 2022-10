Zuidoosten van Australië getroffen door overstromingen

In de nacht van woensdag op donderdag begon het hard te regenen in Victoria, alsook in de naburige staat New South Wales. Vervolgens overstroomden rivieren en kwam het tot aardverschuivingen, bericht AAP nog. In de metropool Melbourne, de hoofdstad van Victoria, zaten ‘s nachts bijna 10.000 huishoudens zonder stroom. De premier van Victoria, Daniel Andrews, riep inwoners op om niet met de auto te rijden of door het overstromingswater te waden.

De oostkust van Australië werd dit jaar meermaals door uitzonderlijk sterke regenval en overstromingen getroffen. In juli waren gebieden in de miljoenenstad Sydney, in de staat New South Wales, metershoog overstroomd. Ook in maart waren er zware overstromingen rond Sydney en in andere delen van New South Wales en Queensland.

‘Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability’, het tweede deel van het zesde Assessment Report van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) dat in februari verscheen, waarschuwt dat Australië in de toekomst nog vaker zal worden getroffen door verwoestende natuurverschijnselen. Sterkere hitte, gevaarlijkere branden, meer droogtes en overstromingen, een hogere zeespiegel en drogere winters zijn te verwachten.