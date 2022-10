TotalEnergies gaat personeel bonus van maand loon uitbetalen

Energiereus TotalEnergies gaat al zijn personeel wereldwijd in december een bonus uitbetalen, ter waarde van een maand loon. Dat heeft het bedrijf, dat met stakingen in thuisland Frankrijk kampt, donderdag bekendgemaakt.

De bonus geldt voor alle bedrijven die voor 100 procent in handen zijn van de Franse energiereus of die voor minstens 50 procent worden gecontroleerd. Voor de hoogste lonen zal er wel een plafond gelden.

De aankondiging komt er enkele minuten nadat de Franse minister van Economie Bruno Le Maire de groep had opgeroepen de lonen te verhogen, om zo het conflict in de Franse raffinaderijen te deblokkeren. Stakingen van ontevreden werknemers die meer loon eisen, leiden tot brandstoftekorten in delen van Frankrijk.

Nog volgens TotalEnergies is het bereid tot loonsverhogingen in 2023 op basis van de inflatiecijfers van 2022.