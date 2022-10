Teo Quintero is met drie doelpunten de topschutter van SK Deinze: “Die eer mag niet voor een verdediger zijn weggelegd”

SK Deinze genoot deze week na van de tweede competitiezege. De Tigers wonnen vorig weekend met 3-0 van SK Lommel en kwamen weg van de laatste plaats. Deinze maakt vrijdag de trip naar SK Beveren. De coach van de Waaslanders is Wim De Decker, die vorig seizoen bij Deinze de touwtjes in handen had.

“We deden tegen Lommel wat we moesten doen”, zegt de 23-jarige linksvoetige centrale verdediger Teo Quintero, die onlangs een eerste maal werd opgeroepen voor het nationale team van Venezuela. “Het resultaat tegen de Limburgers was belangrijker dan de prestatie. Het was een spannende partij, maar wij straften de foutjes van Lommel genadeloos af. We gaven bijna geen enkele kans weg en pakten ook een clean sheet. We verloren twee weken geleden met 2-0 van Beerschot, maar er zat toen meer in dan een eervolle nederlaag. We trekken met vertrouwen naar Beveren.”

Waarom koos je voor een avontuur in België?

“Ik speelde in de Spaanse tweede en derde klasse en wilde een nieuwe uitdaging in het buitenland aangaan. Mijn overstap naar Deinze was geen volledige stap in het duister. Ik kende onze vorige coach Takahisa Shiraishi uit het verleden. Hij was mijn coach in de jeugdrangen en is me altijd blijven volgen. In Spanje wordt er iets verdedigender en meer gesloten gevoetbald. Veel wedstrijden eindigen er op 0-0, 1-0 of 0-1. Ik tekende hier een contract tot juni 2024 met een optie op een bijkomend seizoen. Ik woon in Gent en trek er meestal op met Spaanse vrienden. Het is een leuke en boeiende stad, waar ook een buitenlander zoals ik zich thuis voelt.”

Waarin verschilt de aanpak van de huidige coach Antonio Calderon met zijn voorganger?

“We vormen nu meer een stevig blok. Hij legt vooral de nadruk op een goede defensieve organisatie, wat stilaan zijn vruchten begint af te werpen. Ik speelde tegen Lommel in het hart van de defensie naast Denis Prychynenko. Hij was net als tegen Beerschot de vervanger van onze geblesseerde aanvoerder Kenneth Schuermans. Het maakt voor mij niet uit wie er aan mijn zijde speelt. Prychynenko en Schuermans hebben veel ervaring en weten zich steeds goed te positioneren. Ik kan van beiden nog veel opsteken.”

Hoe voelt het om met drie doelpunten de verrassende topschutter van Deinze te zijn?

“Ik ben tevreden dat ik mijn team met die treffers aan enkele belangrijke punten heb kunnen helpen. Ik trof tweemaal raak tegen Jong Genk en scoorde ook één keer tegen Lommel. Scoren is niet mijn specialiteit. Dit is het eerste seizoen waarin ik zo vaak de weg naar doel vind. Het is geen normale situatie dat ik de beste schutter ben. Die eer mag niet voor een verdediger zijn weggelegd. Dit is ook niet mijn hoofddoel. Ik ben ervan overtuigd dat onze aanvallers die fakkel snel zullen overnemen.”