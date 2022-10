Zeventien familieleden sterven bij busbrand in Pakistan

In Pakistan heeft een reisbus vuur gevat na een elektrische kortsluiting in de airconditioning. Zeventien personen uit dezelfde familie kwamen om het leven, waaronder een dozijn kinderen.

In de bus reisden ongeveer vijftig personen, allen lid van dezelfde familie, door de provincie Sindh. Dat meldt Sharjeel Memon, de provinciale minister van Informatie.

In augustus verlieten de familieleden hun woningen in de stad Khairpur Nathan Shah en verhuisden ze naar provinciehoofdstad Karachi vanwege de hevige overstromingen die meer dan 2.000 dodelijke slachtoffers maakten in het land. Nu het water grotendeels is weggetrokken keerden ze terug, vertelde een van de inzittenden aan de Pakistaanse nieuwszender Geo News.

Volgens Javed Baloch van de lokale politie was de bus compleet uitgebrand. De lichamen van enkele slachtoffers waren onherkenbaar verminkt.

Op de Pakistaanse wegen komen jaarlijks talrijke ongevallen voor, zo blijkt uit overheidscijfers. De slachtoffers zijn vooral te wijten aan ondermaatse infrastructuur, slecht onderhouden voertuigen en een zwak toezicht op de veiligheid.