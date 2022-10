Ikea wil verkoop van keukens in drie jaar tijd verdubbelen

Ikea België wil in drie jaar tijd de omzet uit de verkoop van keukens verdubbelen. Dat maakte de Zweedse meubel- en interieurketen donderdag bekend bij de toelichting van de Belgische jaarcijfers. De omzet ging in het afgelopen boekjaar tot eind augustus 2,8 procent hoger tot 1,04 miljard euro.

Ikea is tevreden met de cijfers in een moeilijke context, met bijvoorbeeld een afnemend consumentenvertrouwen in navolging van pakweg de oorlog in Oekraïne en zeer hoge energieprijzen en inflatie. Nadat de omzet het voorgaande boekjaar de kaap van 1 miljard euro haalde (1,01 miljard euro), is het record opnieuw aangescherpt.

Achter de omzetstijging in de twaalf maanden tot en met eind augustus schuilt wel een lichte volumedaling van het aantal verkochte artikelen. Een “lichte daling” aldus André Schmidtgall, de topman van Ikea België. Maar sinds september is er hier er wel opnieuw een stijging. Het aandeel van de online-verkoop is intussen gestegen naar 16,5 procent van de omzet.

Het voorbije jaar verkocht Ikea België zowat 26.500 keukens. “We mikken op een verkoop richting 50.000 keukens”, aldus Schmidtgall. Maandelijks waren er zowat 11.000 keukenplannen gemaakt.

Het bedrijf wil dit boekjaar de investeringen in de winkels bijna vervijfvoudigen. Vorig jaar was er sprake van 4,8 miljoen euro investeringen in de winkels in Gent, Wilrijk, Zaventem, Hasselt, Anderlecht, Luik, Bergen en Aarlen.