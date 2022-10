Voor de tweede keer in een dikke week tijd bleek Ajax simpelweg een maatje te klein voor Napoli in de Champions League. Hoewel de ploeg van Alfred Schreuder het cijfermatig beter deed (4-2 na de 6-1 van vorige week), was het andermaal een feestje voor de Italiaanse kranten om verslag van te doen. De coach zelf reageerde achteraf geïrriteerd op de kritische vragen.