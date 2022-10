“Toen de jongens een sms’je kregen over waar ze dat weekend zouden voetballen, wou ik dat ook”, Red Flame Sari Kees (OHL) begon ooit te voetballen op de speelplaats

“Jammer dat we het in Portugal niet hebben gehaald”, zegt Kees over de gemiste kans om zich te plaatsen voor het WK. “We speelden er zeker niet onze slechtste match en hadden het evenveel verdiend als de Portugese meisjes om door te gaan. Hopelijk kan ik die kater zaterdag doorspoelen tegen Charleroi. De Carolo’s hebben in het tussenseizoen heel wat veranderingen ondergaan, waardoor we ze iets minder kennen. Nu goed, we mogen ons gewoon niet laten verrassen en moeten de drie punten thuishouden.”

Met de komst van Zulte Waregem wacht dan volgende week een nog lastigere wedstrijd. “Op papier wordt Zulte Waregem inderdaad een nog taaiere brok. Daarna volgt dan de belangrijke maand november. We mikken natuurlijk op de titel, al zijn we daar zeker niet met ooglappen op gefocust. Neen, de beker vind ik toch ook best een doel. We haalden nog nooit de finale en dat is toch iets wat iedere voetballer in zijn leven een keer wil meemaken.”

Kinesiste in spe

Naast het veld is Kees intussen bezig aan haar laatste maanden als studente kinesitherapie. “Studie en voetbal zijn te combineren, maar ik zal toch blij zijn als het erop zit. Daarna zal ik mijn werk zodanig kunnen indelen dat het voetbal licht de bovenhand zal krijgen. Dat voetbal is eigenlijk op een rare manier in mijn leven gekomen. Als jong meisje was ik vooral bezig met dansen en zwemmen. Op school voetbalde ik dan met de jongens en beet ik aardig van me af. Maar toen die tegen het weekend een sms’je kregen tegen wie en hoe laat ze moesten spelen, stond ik in de kou. Ik wilde ook zulke sms’jes krijgen. En zo ben ik beginnen te voetballen. Zwemmen, dansen en een tijdje later ook de chiro waren voorbij. Ik koos voor het voetbal. Ik ben begonnen bij Budingen en via Drieslinter ben ik zo bij OHL terechtgekomen.”