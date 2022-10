Enorme ravage na gasexplosie in centrum Oostende, politieman en brandweerman zwaargewond

In de Christinastraat zijn werkzaamheden aan de gang. Rond 11.30 uur liep het daar donderdag mis. Een damplaat zou een hogedrukleiding geraakt hebben, waardoor een gaslek ontstond. Door dat gaslek waren de hulpdiensten al ter plaatse toen de ontploffing zich voordeed. Volgens de lokale politie van Oostende ging het om een hevige gasexplosie. De vlammen schoten plots tot twee meter uit de grond. De brandweer is momenteel druk in de weer met vernevelen.

Drie gewonden

Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en basisschool De Groeiboom in de aanpalende Serruyslaan werd ontruimd, maar volgens burgemeester Bart Tommelein is de situatie ondertussen wel onder controle. Bij het incident zouden volgens de eerste informatie drie gewonden gevallen zijn, waarvan twee zwaargewonden. Het gaat om een politieman en een brandweerman die al ter plaatse waren toen de gasontploffing zich voordeed.

“We hoorden een zware knal toen we in het winkelcentrum vlakbij zaten”, vertelt Sarina (28). “Er was meteen paniek. Mensen begonnen te roepen dat we meteen weg moesten omdat er een gasexplosie was vlakbij. Ik heb me meteen uit de voeten gemaakt.”

Jean-Pierre Verbeeke woont in de Aartshertoginnestraat, en mag momenteel zijn woning niet binnen. Volgens hem was de impact van de ontploffing enorm. “Meerdere ramen zijn weggeblazen”, zegt hij. “Renovatiewerken zouden geleid hebben tot de gasontploffing. De politie stuurt momenteel iedereen weg. In de buurt van de ontploffing is er een lunchbar waar mijn zoon nog gewerkt heeft. Hopelijk is iedereen daar in goede gezondheid.”

Kinderen ophalen

Ondertussen stromen de ouders die hun kinderen komen ophalen in De Groeiboom toe. Onder hen ook Anke Decoodt (36). Ze komt haar kinderen Indra (10), Bo (7) en Mighty (2) en haar neefje Gilles (2) ophalen. “We kregen het nieuws door dat we de kinderen mochten ophalen”, zegt ze. “Ik heb me in zeven haasten richting de school begeven om de kinderen op te halen. Paniek? Niet meteen, al is het wel even verschieten als je zo’n telefoontje krijgt.”

