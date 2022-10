Wordt Simon Mignolet eerste doelman in 33 jaar die Gouden Schoen wint? Jean-Marie Pfaff is zeker: “Je kan er niet omheen”

Kan Simon Mignolet de Gouden Schoen nog ontlopen na zijn nieuwe glansprestatie op het veld van Atlético Madrid? Al 33 jaar is het geleden dat een doelman die prijs pakte en in de geschiedenis zijn er nog maar drie keepers die erin slaagden. Het is o zo moeilijk. “Maar om deze prestaties kan je echt niet heen”, zegt Jean-Marie Pfaff, die de Gouden Schoen in 1978 won. De cijfers van Mignolet zetten die stelling van El Sympatico alleen maar kracht bij.