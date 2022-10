Waarom Camilla dé kroon der kronen niet zal dragen

Camilla Parker Bowles mag zich ‘koningin’ noemen als koning Charles III volgend jaar gekroond is. Ze mag dan ook de kroon dragen die bij de begrafenis op de kist van koningin Elisabeth lag. Maar over die kroon met 2.800 diamanten, inclusief een peperdure Koh-i-Noor-diamant van 105 karaat, is veel te doen. De steen, die van onschatbare waarde is, wordt opgeëist door India en een aantal buurlanden. Allemaal claimen ze dat de steen daar gevonden werd en dus hen toekomt.

Om het conflict niet te laten escaleren zou Camilla de kroon niet dragen bij de kroning op 6 mei 2023. Al wordt er ook aan een scenario gedacht waarbij de grote diamant uit de kroon zou worden gehaald en vervangen wordt door een replica.

De Koh-i-Noor, vertaald uit het Perzisch als de ‘Berg van het Licht’, is een van de grootste geslepen diamanten ter wereld en werd in 1855 aan koningin Victoria gegeven door de 10-jarige Duleep Singh, de laatste keizer van de Sikhs.