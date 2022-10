Thibaut Courtois nog steeds niet op training, komt Clásico stilaan in gevaar?

Rode Duivel Thibaut Courtois, die door last van zenuwpijn in de onderrug zijn laatste wedstrijd speelde op 25 september met de Rode Duivels, is vandaag niet verschenen op het trainingsveld bij Real Madrid. De Spaanse sportkranten beginnen zich zorgen te maken over zijn inzetbaarheid in de Clásico van zondag (16.15 uur).