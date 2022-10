Straf met uitstel voor turncoach die 12-jarige gymnaste aanrandt: “Als ze deed wat hij wilde, kreeg ze een voorkeursbehandeling”

Een gewezen Antwerpse turncoach is door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot vijftien maanden cel met uitstel voor de aanranding van een 12-jarig meisje. De man werd er ook van beticht naaktfoto’s van de tiener te hebben gevraagd en er zelf ook van hem te hebben gestuurd. De coach zelf ontkende staalhard maar de rechter achtte de feiten bewezen.

De man in kwestie was de turncoach van het meisje bij een club in Lier. Ze zei tegen haar mama dat ze naaktfoto’s van zichzelf had moeten sturen naar haar coach en dat hij hetzelfde had gedaan naar haar toe. Daarnaast zouden ze ook aan videobellen hebben gedaan en moest het meisje zichzelf betasten.

Volgens de openbare aanklager was de turncoach te weten gekomen dat het twaalfjarige meisje gevoelens had voor hem en heeft hij daar misbruik van gemaakt. “Het slachtoffer verklaarde dat hij haar heeft getongzoend. Als ze deed was hij wilde, kreeg ze tijdens de turnlessen een voorkeursbehandeling. Deed ze niet wat hij vroeg, stelde hij zich veel harder op”, klonk het. “Dit is een voorbeeld van het misbruiken van een gezag- en vertrouwensrelatie. Want die was er uiteraard tussen de coach en de turnster.”

Te familiair

De coach ontkende de feiten over de ganse lijn. “Hij was achttien jaar coach zonder dat er ooit enig probleem was. Bij dit meisje liepen de zaken evenwel iets anders dan met de andere gymnasten. Ze had een blessure opgelopen en het contact is iets te familiair geworden. Maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake was van een aanranding”, zei advocaat Piet Van Gheem. “Hij had weet van de gevoelens van het meisje voor hem en ook haar moeder had gevoelens voor de coach. Uiteindelijk is hij gestopt met lesgeven en wellicht is dat als een afwijzing aangekomen.”

De Antwerpenaar gaf toe dat het meisje naaktfoto’s naar hem had gestuurd, maar dat ze dat uit eigen beweging deed. Hij ontkende dat hij naaktfoto’s van zichzelf had gestuurd. “Zo’n foto’s zijn ook nergens teruggevonden. Meneer was een strenge, maar rechtvaardige coach. Hij beoefende zijn sport met passie. Nooit eerder was er een melding van grensoverschrijdend gedrag.”

Sporttribunaal

Door de feiten is de man gestopt als turncoach en is er nog een procedure hangende voor het sporttribunaal. De drie rechters van de correctionele rechtbank oordeelden nu dat de man over de ganse lijn schuldig was. Naast zijn celstraf met uitstel is hij ook voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet. tdk