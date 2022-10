Wij maakten testrit door het pikdonkere Pajottenland, waar eenzame cafés voor lichtpuntjes zorgen en konijnen vrij spel hebben

Sinds maandag gaat in Pepingen, Gooik, Herne en Galmaarden de openbare verlichting om 23 uur uit en gaat pas terug aan om 5 uur. Enkel op vrijdag en zaterdag wordt er een uitzondering gemaakt. “Het was voor iedereen even wennen maar boze telefoons of mails kregen we nog niet.”

Gooik, Herne, Galmaarden en Pepingen waren de eersten in de regio om de knop effectief om te draaien. Ze zijn meteen de eersten die het voorgestelde regime van Fluvius volgen om de openbare verlichting tussen 23 en 5 uur uit te schakelen met uitzondering van vrijdag en zaterdag omdat er dan meer volk laat op de baan is.

Dat de vier gemeenten hun lot aan elkaar verbonden, is louter een praktisch gegeven. “Onze gemeentegrenzen vallen samen met een van de Fluviuszones. Zo volstond een aanpassing met een knop voor het hele gebied wat heel wat werkuren spaarde”, zegt Eddy Timmermans (LVB), burgemeester van Pepingen.

Konijntjes

Voor wie hier woont is het even wennen om ’s nachts geen flauwe schijn van een straatlamp meer in huis te zien. In een landelijk gebied met weinig omgevingslicht van winkels, bedrijven of rijwoningen wordt het snel aardedonker op de meeste plaatsen. Zowel in als buiten de dorpskernen is het uitkijken, zoals blijkt uit een nachtelijk testritje met de wagen door het Pajottenland. De afstanden tussen twee punten lijken plots langer,

De witte middenlijn op de Ninoofsesteenweg bewijst zijn nut. Onderweg zien we enkele konijnen de straat oversteken, verrast door het plotse licht van de wagen. Maar omdat het nog even wennen is aan de nieuwe situatie rijdt iedereen opvallend trager. Al is iedereen zeer relatief. Op een rit van een half uur op woensdagavond komen we rond middernacht amper iemand tegen. Met uitzondering van die ene fietser die van de voetbaltraining komt en was blijven plakken in de kantine.

Ander gedrag

“Op enkele dagen tijd merken we toch een veranderend gedrag van onze klanten”, zegt cafébaas Kris Devroede van Het Dravershaf in het dorpscentrum van Pepingen. “Wanneer om 23 uur het licht uitgaat, lijkt het wel een soort wekker te zijn die mijn klanten er op wijst hoe laat het al is en hen aanspoort om naar huis te gaan.”

“Het was deze week opvallend kalm in het café en elke dag lag ik al om middernacht in mijn bed. Het is nog wat wennen natuurlijk, maar ik denk wel dat we dit gaan voelen. Voorlopig zijn er ook nog geen mensen of verenigingen die hun bijeenkomsten vervroegen. Uiteraard begrijpen we ook wel waarom dit gebeurt. Dat de energiefacturen vandaag de pan uitswingen, moet je niemand nog vertellen.” (Lees verder onder de foto)

Aan de rotonde van de Drie hamertjes op de Edingensesteenweg in Gooik zorgt Optiek Claes voor een lichtpunt. — © idh

Dat er veel begrip is voor de situatie ervaren ook de gemeentebesturen. “Als er ergens iets verandert in de gemeente, dan worden we soms bestookt met telefoontjes of mails. Dat is deze keer echt niet het geval”, zegt Kris Poelaert (CD&V), burgemeester van Herne. “Het blijft bij wat commentaar op sociale media. Dan heb je aantal mensen die het toch minder veilig vinden.”

“Anderen zien er dan weer het nut van in om de energiefactuur naar beneden te krijgen. In Herne gaat het toch om een verschil van 150.000 euro waarmee we wel iets anders kunnen doen in deze moeilijke tijden. We hebben de indruk dat er zeer veel begrip is voor de situatie.”

Ledlichtjes

Eenzelfde reactie horen we bij de drie andere burgemeesters. “We hebben wel preventief wat extra ledlichtjes geplaatst aan de bloembakken in de dorpskernen en aan de scholen en aan de rotonde van de Drie Hamertjes in Gooik”, zegt Simon De Boeck (CD&V). “Onderzoek heeft aangetoond dat onveiligheid niet samenhangt met het wel of niet aan laten van de straatverlichting. Maar we houden de inbraken en ongevallen in het oog. We kunnen altijd bijsturen als dat nodig moest zijn.”