Nu coronacijfers weer duidelijk stijgen: met deze regels krijgen we (hopelijk) niet meer te maken

Coronacirkels

Om de studenten in Gent toch wat van de prille lentezon te laten genieten, vond het stadsbestuur in maart 2021 de coronacirkel uit. Op het Sint-Pietersplein in het hart van de studentenbuurt tekende men zo’n honderd cirkels met een diameter van 6 meter. De studenten mochten er met vier tegelijk in gaan zitten/staan/liggen.

© fvv

Zich niet bewegend verplaatsen

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) meende bijzonder helder te zijn toen hij de zoveelste nieuwe coronaregels verduidelijkte. Bij een wandeling – aanbevolen, zij het met de eigen bubbel van vier – was het uitdrukkelijk verboden om even te gaan zitten op een bankje in het park. De Crem verwoordde dat zo: “Het zich niet bewegend verplaatsen in parken kan het voorwerp uitmaken van een aanmaning.” Het is nog altijd niet duidelijk wat hij precies bedoelde.

Clipeez van Colruyt

Handvatten van winkelkarren zouden broeihaarden van viruspartikels kunnen zijn. Om niet constant met kleverige alcoholgel te moeten hannesen, bedacht supermarkketen Colruyt een handig gadget: Clipeez. Grijze afneembare handvaten die op een kar kunnen worden geklikt. Ze deelden er zes miljoen uit. Gratis, maar toch roerde Test Aankoop zich. “Een gadget zonder nut, want zo’n Clipeez bedekken de handgreep van een kar niet volledig en bovendien zouden klanten in die logica de koelkasten en diepvriezer van Colruyt ook niet mogen aanraken.”

Knuffelcontact

Knuffelcontact schopte het tot woord van het jaar in 2020. Betekenis: een persoon met wie je, naast de leden van je eigen gezin, nauw fysiek contact mag hebben tijdens de coronapandemie. Nederland verkoos anderhalvemetersamenleving als woord van 2020.

Gordijnknuffelen

Om hun kleinkinderen toch enigszins te kunnen knuffelen, kwamen sommige grootouders met een baanbrekend idee. Ze installeerden in de tuin een raamwerk waaraan een douchegordijn hing, ontsmetten alles grondig, lieten de kleinkinderen aan één kant plaatsnemen, gingen zelf aan de andere kant van het gordijn staan en knuffelden, zonder direct contact. Het maakte iedereen een beetje blij.

© AFP

Toiletbezoek à la Annelies Verlinden

Regeltje 432 in een niet-aflatende stroom geboden en verboden door het crisiscomité: “Met vier afspreken in de tuin mag, maar als dat betekent dat je eerst door binnenruimtes van het huis moet, dan is het verboden. Een toiletbezoek van de bezoekers is ook uit den boze.” Annelies Verlinden (CD&V) was nog maar net minister van Binnenlandse Zaken toen ze die regel afkondigde. Ze kreeg heel het land over zich heen. “Een maatregel op maat van villa’s”, klonk het unisono. De minister was even uit het oog verloren dat er ook mensen in een rijhuis wonen.

E-peritieven

Omdat een bubbel van vier ook maar was wat het was kwamen enkele snuggere landgenoten met een virtueel alternatief: het e-peritief. Het woord schopte het niet tot Van Dale, wellicht omdat het een héél kort leven beschoren was. In het Algemeen Nederlands Woordenboek is het wel een lemma.e-peritief (m/o, zn, neologisme, -en, -je): sociale bijeenkomst via een beeldbelverbinding waarbij een aperitief wordt gedronken; virtuele borrel.

De doop met het waterpistool

Priesters over de hele wereld hadden een originele, zij het uiterst bizarre manier gevonden om het doopritueel van kinderen tóch uit te voeren, ondanks de anderhalvemeterregel. Ze deden doopwater in een waterpistool en mikten dat op het hoofd van de baby. Op sociale media was het een hit.

Toiletpapier hamsteren

Toen de lockdown voor het eerst in de lucht hing, sloeg Vlaanderen massaal aan het hamsteren. Niet alleen onbederfbare etenswaren en water, maar vooral industriële hoeveelheden toiletpapier. Zelfs bij benadering is niet te zeggen hoeveel ton wc-papier versjouwd is die eerste weken van maart 2020. Het ging zover dat er in sommige winkels een quotum kwam op het aantal rollen dat een klant mocht kopen, en niet zelden waren de rekken leeg.

© Olivier Matthys

Doorspoelen met het deksel dicht

Aerosolen, microscopische vochtpartikels die vrijelijk door de lucht dwarrelen, waren het Nieuwe Gevaar tijdens corona. Want die aerosolen konden virus bevatten en mensen besmetten. Mondmaskers zijn bijzonder effectief ertegen. Maar ook: het toilet spoelen met het deksel dicht. Er zou maar eens… Vandaar een pancarte in elke openbaar toilet: doortrekken met het deksel naar beneden.

Nachtklok

Er was een lockdown, al dan niet light. Er was een sluitingsuur van 23 uur voor de horeca. En toen kwam de nachtklok. Op 16 oktober 2020 werd beslist om van middernacht tot vijf uur ’s morgens voor iedereen een verbod in te stellen om buiten te komen. In de provincie Antwerpen wisten ze al wat dat was, want in de zomer van 2020 gold daar vier weken lang een uitgaansverbod van 23.30 uur tot 6 uur. De avondklok bleef een half jaar geldig. Pas op 14 april 2021 werd ze opgeheven.

Verboden in tweede verblijven te verblijven

Vanaf 23 maart 2020 ging het land in lockdown. Iedereen moest thuisblijven, behalve voor essentiële verplaatsingen. Het betekende ook dat niemand naar zijn tweede verblijf mocht gaan. Dat schoot in het verkeerde keelgat. Zeker toen bij de versoepelingen twee maanden later sporten weer mocht, en ook een museumbezoek, maar tweede verblijven verboden terrein bleven. Zo’n 200 tweedeverblijvers stelden de overheid in gebreke voor zoveel onrecht. Drie dagen later verscheen het ministerieel besluit dat ze weer naar hun vakantiehuisje mochten.

Drones for distance

De nieuwste snufjes werden ingezet om te vermijden dat corona nog wilder om zich heen zou slaan dan het al deed. In Brussel vlogen drones met luidsprekers boven de parken om in het Nederlands, Frans en Engels te verkondigen wat wel en niet mocht. In De Haan zetten de politie zelfs even drones in om te checken of iedereen op de zeedijk zich wel aan de afstandsregels hield.

Trein, alleen aan het raampje

In het voorjaar van 2021 besliste het Overlegcomité dat in de treinen alleen maar de zitplaatsen aan het raam mochten worden ingenomen. Niet voor alle treinen, maar alleen voor die die naar een toeristische plek gingen, en alleen in de weekends en schoolvakanties. Toevallig waren/zijn dat net de periodes dat het het drukst is op de trein, vandaar de maatregel.

Lockdowngrenspatrouilles

Ons land sloot op 20 maart zijn grensovergangen voor alle niet-essentiële reizen. Het reisverbod gold niet voor woon-werkverkeer en voor verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont, maar wel om te gaan winkelen of uitwaaien. Her en der werden wegen en wegeltjes afgezet en patrouilleerde de politie om overtreders op andere gedachten te brengen. Die lockdowngrenspatrouilles hadden maar matig succes.