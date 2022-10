Uitgebreide verpakkingsheffing moet 60 miljoen extra opbrengen voor federale begroting

Sinds 2004 is er in België al een heffing op individuele drankverpakkingen van kracht, waarvan alleen melk is uitgezonderd. Momenteel bedraagt de heffing 1,41 euro per hectoliter op herbruikbare verpakkingen en 9,86 euro per hectoliter op niet-herbruikbare verpakkingen. In 2021 bracht de taks volgens de FOD Financiën 343,6 miljoen euro in het laatje.

Vanaf 1 oktober 2023 wil de regering de heffing uitbreiden. Op het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is te horen dat de concrete uitwerking nog moet gebeuren, maar dat de heffing ook op andere dan drankverpakkingen zou gelden. Bedoeling is ook dat de heffing “meer sturend wordt gemaakt op het vlak van herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en milieu-impact van de verpakkingen”.

Uit de begrotingstabellen blijkt dat de taks tijdens de laatste drie maanden van volgend jaar 12,5 miljoen euro extra zou moeten opbrengen. In 2024 zou 60 miljoen euro extra in de staatskas moeten belanden.

Handelfederatie Comeos noemt het plan in een reactie “waanzin” en zegt dat “de Belgische consument de rekening zal moeten betalen”. De organisatie hekelt dat er “nog een extra taks komt boven op de bestaande federale en regionale taksen”. Naast de verpakkingsheffing in haar huidige vorm wijst Comeos ook naar “de algemene bijdrage van 204 miljoen euro om de verpakkingen in te zamelen via de blauwe zak”.