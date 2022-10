“Tot 1 minuut voor de ontploffing kon iedereen ondanks gaslek nog vlakbij komen”: onbegrip bij getuigen na gasexplosie

“We hoorden een zware knal en meteen was er paniek”: wie getuige was de gasontploffing in Oostende maakte zich donderdag zo snel mogelijk uit de voeten.

“We hoorden een zware knal toen we in het winkelcentrum vlakbij zaten”, vertelt Sarina (28). “Er was meteen paniek. Mensen begonnen te roepen dat we meteen weg moesten omdat er een gasexplosie was vlakbij. Ik heb me meteen uit de voeten gemaakt.”

LEES OOK. Enorme ravage na gasexplosie in centrum van Oostende: politieman in levensgevaar, ook vrouw en brandweerman zwaargewond

Jean-Pierre Verbeeke woont in de Aartshertoginnestraat, en mag momenteel zijn woning niet binnen. Volgens hem was de impact van de ontploffing enorm. “Meerdere ramen zijn weggeblazen”, zegt hij. “Renovatiewerken zouden geleid hebben tot de gasontploffing. De politie stuurt momenteel iedereen weg. In de buurt van de ontploffing is er een lunchbar waar mijn zoon nog gewerkt heeft. Hopelijk is iedereen daar in goede gezondheid.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Ellen Distave, uitbaatster van de interieurzaak Home by Lily in de Hertstraat, was net voor de ontploffing nog op enkele meters van haar winkel, vlak bij de plek waar de explosie plaatsvond. “Dat was kort voor 11.30 uur”, vertelt ze. “Tot een minuut voor de ontploffing plaatsvond, kon iedereen nog vlakbij komen, hoewel het lek toen als was vastgesteld en de brandweer al ter plaatse was.”

De vrouw is boos omdat de hulpdiensten niet eerder een ruime perimeter instelden. “Ik heb tot een minuut voor de ontploffing zelf nog mensen weggestuurd”, zegt ze.(Lees verder onder de foto)

© BELGA

Alle geëvacueerde mensen worden in de buurt opgevangen in cultuurcentrum De Grote Post. Om hoeveel mensen dat gaat, is nog niet duidelijk.

Schrikken van telefoontje

Anke Decoodt (36) komt haar kinderen Indra (10), Bo (7) en Mighty (2) en haar neefje Gilles (2) ophalen. “We kregen het nieuws door dat we de kinderen mochten ophalen”, zegt ze. “Ik heb me in zeven haasten richting de school begeven om de kinderen op te halen. Paniek? Niet meteen, al is het wel even verschieten als je zo’n telefoontje krijgt.”