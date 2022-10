Franse regering vordert personeel op in oliedepots om blokkade ongedaan te maken

De Franse regering heeft donderdag personeel opgevorderd van het brandstofdepot van TotalEnergies nabij Duinkerke in het noorden van het land. Dat vernam persbureau AFP bij de diensten van de premier. Ook voor een depot van ExonMobill in Normandië is reeds personeel opgevorderd om de blokkade ongedaan te maken, voegt nieuwsagentschap Bloomberg toe. In het zuiden besliste personeel van een raffinaderij inmiddels de staking te stoppen.

De noordelijke site van TotalEnergies, ‘Flandres’, wordt nog steeds geblokkeerd door stakende werknemers. Persbureau AFP vernam anderzijds dat de regering nog steeds hoopt dat de sociale dialoog tussen directie en vakbonden hervat in de komende uren. De opvordering moet er om 14 uur feit zijn. Donderdagochtend bevonden zich volgens AFP zowat dertig werknemers met vakbondsvlaggen voor de poorten van de site in Mardyck, net als een twaalftal agenten.

De gesprekken met de directie bij TotalEnergies waren woensdag op niets uitgedraaid. De stakers eisen meer loon, nu de hoge energieprijzen de oliebedrijven miljardenwinsten opleveren.

In Fos-sur-Mer, in het zuiden nabij Marseille, beslisten stakers donderdag om de actie bij de raffinaderij van ExxonMobil na de middag stop te zetten. Dat meldt vakbond CGT, enkel dagen nadat er een akkoord gevonden was met twee andere, grote, vakbonden. De directie reageerde er tevreden op de beslissing.

De acties in verschillende raffinaderijen en brandstofdepots zorgen al geruime tijd voor brandstoftekorten in delen van Frankrijk, vooral in het noorden en rond Parijs. Vele tankstations kampen met bevoorradingsproblemen.

Intussen is de situatie volgens de regering ernstig verslechterd in Hauts-de-France, de noordelijkste regio van Frankrijk. Er is sprake van een “reële economische dreiging” die ook de bevolking in de problemen brengt, aldus de diensten van de premier.