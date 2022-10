Net nu jongeren massaal instappen, krijgt beurs stevige klappen: “Netflix leek een goeie deal, tot het aandeel kelderde”

De beurzen beleven een bloedrood jaar. Al sinds de inval in Oekraïne gaan ze de dieperik in, en het bloeden blijft maar duren. Dat is voor geen enkele belegger aangenaam, maar voor de vele jongeren die vorig jaar instapten is het nóg zuurder. Want de jongste jaren zijn er meer jongeren dan ooit die die stap hebben gewaagd. Betalen zij nu leergeld, vluchten ze massaal, of net niet? “Het is begrijpelijk als er wat paniek ontstaat, zeker bij nieuwkomers.”