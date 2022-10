Alexis De Sart keert met RWDM terug naar zijn opleidingsclub: “Systeem van beloften in 1B had mij destijds kunnen helpen”

“Of ik er extra hard naar uitkijk? Niet bepaald”, verrast De Sart. “Het is toch al een tijdje geleden dat ik vertrokken ben bij Standard. Ik denk niet dat ik er nog veel volk zal kennen. Al zullen er zeker wel enkele vrienden of kennissen van mij afzakken naar het stadion. Ach, het is wel leuk om terug te keren naar Luik, maar het is ook niet zo dat we tegen het eerste elftal spelen. Ik heb al enkele beelden gezien van de thuiswedstrijden van SL16 FC. Zoveel volk zit er dan niet in het stadion. Pas op, ik verloochen mijn afkomst zeker niet. Ik heb zo’n tien jaar bij Standard gezeten en heb er een kwaliteitsvolle opleiding genoten. Het is daardoor dat ik vandaag de speler ben die ik ben.”

Dat er tegenwoordig beloftenploegen aantreden in 1B, vindt De Sart een goede zaak. “Dat ontbrak in het verleden nog voor een succesvolle postformatie”, vertelt de 25-jarige middenvelder. “Op mijn achttiende werd ik te licht bevonden voor het eerste elftal van Standard. Als er toen al beloften in het profvoetbal hadden gezeten, had ik misschien kunnen groeien in 1B en vervolgens rustig doorstromen. Dit systeem kan spelers en clubs alleen maar helpen om progressie te maken en om de juiste beslissingen te nemen. Bovendien had ik de pech dat er vlak na mijn debuut bij Standard een trainerswissel plaatsvond (Slavoljub Muslin voor Yannick Ferrera, red.). En je weet hoe dat dan gaat bij een club in moeilijkheden: dan zijn het meestal de jongeren die de rekening betalen voor de gebroken potten.”

Stilaan weer helemaal fit

Zijn carrièrepad bracht hem op zijn 25ste bij RWDM, waar De Sart vorig weekend voor het eerst sinds januari een volledige wedstrijd speelde. Begin dit jaar was dat nog als Antwerp-huurling bij OH Leuven, waar hij vorig seizoen amper vier keer een wedstrijd mocht volmaken. “Het was fijn om nog eens de volle negentig minuten te kunnen spelen. Ik heb daarin geprobeerd om verder te bouwen op wat ik tijdens die prestaties van zestig tot zeventig minuten al had gepresteerd. Die eerste volledige wedstrijd voor RWDM hielp me om een volgende stap te zetten, toch al zeker fysiek. Het is geruststellend dat ik het negentig minuten kan volhouden, rekeninghoudend met het feit dat ik niet heb deelgenomen aan de voorbereiding. Ik voel me klaar om nog eens de hele match te spelen.”